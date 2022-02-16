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Сборная России второй раз в истории взяла медали в женском командном спринте на ОИ

Сборная России второй раз в истории взяла медали в женском командном спринте на ОИ
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Российские лыжницы Юлия Ступак и Наталья Непряева завоевали бронзовые медали в командном спринте классическим ходом на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Спортсменки показали третий результат в финале.

Россия завоевала первые медали в женском командном спринте на Олимпийских играх с 2010 года. На соревнованиях в Ванкувере бронзу взяли Ирина Хазова и Наталья Коростелёва. Таким образом, это второй случай в истории, когда Россия взяла медали в этой дисциплине.

Победу сегодня одержала сборная Германии. Золотые медали завоевали Катарина Хенниг и Виктория Карль. Второе место заняли представительницы Швеции Майя Дальквист и Йонна Сундлинг.

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Лыжные гонки. Олимпийские игры-2022. Пекин, Китай
Женщины. Командный Спринт. Классический стиль. Финал
16 февраля 2022, среда. 12:15 МСК
Окончено
1
Германия
22:09.8
2
Швеция
+0.2
3
Россия
+0.7
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