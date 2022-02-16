Сборная России второй раз в истории взяла медали в женском командном спринте на ОИ
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Российские лыжницы Юлия Ступак и Наталья Непряева завоевали бронзовые медали в командном спринте классическим ходом на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Спортсменки показали третий результат в финале.
Россия завоевала первые медали в женском командном спринте на Олимпийских играх с 2010 года. На соревнованиях в Ванкувере бронзу взяли Ирина Хазова и Наталья Коростелёва. Таким образом, это второй случай в истории, когда Россия взяла медали в этой дисциплине.
Победу сегодня одержала сборная Германии. Золотые медали завоевали Катарина Хенниг и Виктория Карль. Второе место заняли представительницы Швеции Майя Дальквист и Йонна Сундлинг.
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