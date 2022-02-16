«Следила и думала: лишь бы не как у мужчин». Богалий — о серебре в женской эстафете на ОИ

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий поделилась эмоциями от завоевания женской сборной России серебра в эстафете на Олимпиаде в Пекине.

«Это большая и трудовая медаль. Девчонки молодцы! Следишь за гонкой, а внутри думаешь: лишь бы было не как вчера. Когда Миронова зашла на круг, то немного опечалилась. Но Ульяна — молодчина, справилась на отлично.



У нас параллельно сейчас проходит детское соревнование — гонка преследований. Весь детский биатлон передаёт нашим девочкам привет. У них настоящий биатлон, а у нас — будущее биатлона. Ребята все следят, волнуются и переживают за наших», — сказала Богалий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.

Обладательницами наград стали Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина.

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