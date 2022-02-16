Глава СБР отреагировал на штрафной круг Светланы Мироновой в эстафете на Олимпиаде

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров прокомментировал завоевание женской сборной России серебра в эстафете на Олимпийских играх в Пекине. Обладательницами наград стали Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматулина. Светлана Миронова на стойке ушла на штрафной круг.

«Я говорил перед Олимпиадой, что мы способны бороться за медали. Олимпиада это показывает. У ребят было больше возможностей, чем у девчонок. Но вместе они реализовали то, что и могли реализовать.



Решение по составу было абсолютно правильным. Мы не знаем сегодняшнее состояние Буртасовой. Кристина провела свой этап здорово. Ну и Ульяна не дрогнула на последней стрельбе, выдержала всё ходом. Если на первом кругу она немного подпустила немку, то потом не только не отступала на финишном кругу, но и увеличила разрыв. Стойка Мироновой? Посмотрите на лидеров шведов и французов, все мажут, поэтому нет такого спортсмена, который не заходил бы на штрафной круг», — передаёт слова Майгурова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

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