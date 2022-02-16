Президент СБР Виктор Майгуров впервые прокомментировал провал Латыпова в эстафете ОИ-2022

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров впервые прокомментировал выступление сборной России в мужской эстафете на Олимпиаде-2022 в Пекине. Вчера, 15 февраля, россияне завоевали бронзу, хотя до последней стрельбы лидировали с большим отрывом. Эдуард Латыпов ушёл на два штрафных круга. Золото завоевала сборная Норвегии, серебро — французы.

«Я вчера больше нервничал, было разочарование, но и понимание. Повторюсь, Эдик – молодой спортсмен, второй сезон показывает достойные результаты, попал в определённый порыв и, наверное, заволновался и не смог справиться. Мы ему в этом поможем, и он ещё покажет себя на разных дисциплинах. У него долгая спортивная жизнь.

У нас с ним был разговор после финиша. Он всё воспринимает нормально. Ребята тоже его встретили на финише и подбодрили. Надо отдать должное, что в команде все общаются, поддерживают и понимают, что это может случиться абсолютно с каждым», — передаёт слова Майгурова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

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