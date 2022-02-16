Майгуров: уверен, что у Союза биатлонистов России ещё будут медали на Олимпийских играх

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров высоко оценил серебряную медаль женской команды в эстафете, но надеется завоевать награды высшей пробы в масс-стартах на зимней Олимпиаде в Пекине.

«Конечно, хочется золото. В первую очередь для ребят, для федерации, для страны. Я больше переживаю за ребят, за девчонок, потому что для кого-то это может быть последняя Олимпиада. Я уверен, что у Союза биатлонистов России ещё будут медали на Олимпийских играх, в том числе золотые. Очень хочу и очень верю, что в оставшихся масс-стартах мы поборемся за медаль», — передаёт слова Майгурова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

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