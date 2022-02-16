Майгуров: уверен, что у Союза биатлонистов России ещё будут медали на Олимпийских играх

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров высоко оценил серебряную медаль женской команды в эстафете, но надеется завоевать награды высшей пробы в масс-стартах на зимней Олимпиаде в Пекине.
«Конечно, хочется золото. В первую очередь для ребят, для федерации, для страны. Я больше переживаю за ребят, за девчонок, потому что для кого-то это может быть последняя Олимпиада. Я уверен, что у Союза биатлонистов России ещё будут медали на Олимпийских играх, в том числе золотые. Очень хочу и очень верю, что в оставшихся масс-стартах мы поборемся за медаль», — передаёт слова Майгурова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.
- 16 февраля 2022
-
13:37
-
13:35
-
13:35
-
13:35
-
13:32
-
13:30
-
13:29
-
13:27
-
13:26
-
13:24
-
13:23
-
13:23
-
13:17
-
13:17
-
13:16
-
13:11
-
13:08
-
13:06
-
13:05
-
13:05
-
13:00
-
13:00
-
12:58
-
12:57
-
12:54
-
12:46
-
12:46
-
12:46
-
12:45
-
12:44
-
12:40
-
12:38
-
12:34
-
12:31
-
12:30