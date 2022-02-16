Виктор Майгуров ответил, собирается ли переизбираться на пост президента СБР

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров ответил на вопрос, собирается ли переизбираться на свой пост.



«Моё переизбрание? Думаю, это надо спросить у делегатов конференции. У нас в уставе не написано, что если мы выигрываем медали, то президент остаётся. Делегаты будут оценивать определённые результаты работы, в том числе, наверное, выступления команды. Здесь не только моя заслуга, в первую очередь тренеров, аппаратов СБР, правления СБР, которые принимают управленческие решения и осуществляют текущую работу. Я, честно говоря, об этом пока не думал. Пойду ли я на выборы? Скорее всего, да», — передаёт слова Майгурова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.



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