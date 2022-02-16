Виктор Майгуров ответил, собирается ли переизбираться на пост президента СБР
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Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров ответил на вопрос, собирается ли переизбираться на свой пост.
«Моё переизбрание? Думаю, это надо спросить у делегатов конференции. У нас в уставе не написано, что если мы выигрываем медали, то президент остаётся. Делегаты будут оценивать определённые результаты работы, в том числе, наверное, выступления команды. Здесь не только моя заслуга, в первую очередь тренеров, аппаратов СБР, правления СБР, которые принимают управленческие решения и осуществляют текущую работу. Я, честно говоря, об этом пока не думал. Пойду ли я на выборы? Скорее всего, да», — передаёт слова Майгурова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
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