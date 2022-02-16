Йоханнес Клебо стал пятикратным олимпийским чемпионом
Поделиться
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл золотую медаль в командном спринте на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). Он выступал в дуэте с Эриком Вальнесом.
Для Клебо это уже пятая золотая медаль на Олимпийских играх. На Играх 2018 года Йоханнес завоевал золото в спринте, эстафете, командном спринте. На Олимпиаде в Пекине он выиграл спринт и командный спринт.
Олимпиада-2022. Лыжные гонки. Мужчины. Командный спринт. Финал
1. Норвегия (Эрик Вальнес, Йоханнес Клебо) — 19.22,99.
2. Финляндия (Ийво Нисканен, Йони Мяки) +2,46.
3. Россия (Александр Большунов, Александр Терентьев) +4,29.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.
Комментарии
- 16 февраля 2022
-
13:37
-
13:35
-
13:35
-
13:35
-
13:32
-
13:30
-
13:29
-
13:27
-
13:26
-
13:24
-
13:23
-
13:23
-
13:17
-
13:17
-
13:16
-
13:11
-
13:08
-
13:06
-
13:05
-
13:05
-
13:00
-
13:00
-
12:58
-
12:57
-
12:54
-
12:46
-
12:46
-
12:46
-
12:45
-
12:44
-
12:40
-
12:38
-
12:34
-
12:31
-
12:30
Партнерский контент