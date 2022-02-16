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Йоханнес Клебо стал пятикратным олимпийским чемпионом

Йоханнес Клебо стал пятикратным олимпийским чемпионом
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Норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл золотую медаль в командном спринте на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). Он выступал в дуэте с Эриком Вальнесом.

Для Клебо это уже пятая золотая медаль на Олимпийских играх. На Играх 2018 года Йоханнес завоевал золото в спринте, эстафете, командном спринте. На Олимпиаде в Пекине он выиграл спринт и командный спринт.

Олимпиада-2022. Лыжные гонки. Мужчины. Командный спринт. Финал
1. Норвегия (Эрик Вальнес, Йоханнес Клебо) — 19.22,99.
2. Финляндия (Ийво Нисканен, Йони Мяки) +2,46.
3. Россия (Александр Большунов, Александр Терентьев) +4,29.

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