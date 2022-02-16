Большунов обошёл Вяльбе и Лазутину по количеству олимпийских медалей

Российские лыжники Александр Большунов и Александр Терентьев завоевали бронзовые медали в командном спринте классическим ходом на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Спортсмены показали третий результат в финале.



Для Большунова это восьмая олимпийская медаль в карьере. По количеству наград ОИ он обошёл Елену Вяльбе и Ларису Лазутину, у которых по семь медалей. Александр сравнялся с Галиной Кулаковой.

Лыжи. Количество олимпийских наград:



Марит Бьорген (Норвегия) – 15

Бьорн Дели (Норвегия) – 12

Раиса Сметанина (СССР/Россия) – 10

Любовь Егорова (Россия), Сикстен Ернберг (Швеция) и Шарлотт Калла (Швеция) – 9

Александр Большунов (Россия) и Галина Кулакова (Россия) – 8

Елена Вяльбе (СССР/Россия) и Лариса Лазутина (СССР/Россия) – 7.

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