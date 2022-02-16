Светлана Миронова оценила выступление в эстафете, в которой она ушла на штрафной круг

Российская биатлонистка Светлана Миронова оценила выступление на третьем этапе эстафеты на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). На стойке она ушла на штрафной круг. В итоге сборная России завоевала серебро.

«Мой этап был очень динамичным. К сожалению, допустила один промах, но к счастью передала третьей. Последний круг был тяжёлый, но я терпела до конца. Было тяжелее физически, потому что когда бежишь, эмоций нет никаких», — передаёт слова Мироновой корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Серебряными призёрами в эстафете также стали Ирина Казакевич, Кристина Резцова и Ульяна Нигматуллина.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.