«Подустали». Завьялова — о бронзовых медалях сборной России в командном спринте на ОИ-2022

Двукратная чемпионка мира по лыжным гонкам Ольга Завьялова прокомментировала то, что Юлия Ступак и Наталья Непряева завоевали бронзовые медали в женском командном спринте на Олимпиаде 2022 года в Пекине, а Александр Большунов и Александр Терентьев добились аналогичного результата в мужском спринте.
«И парни, и девушки — молодцы! Боролись за медали, обе гонки были валидольными. Общее впечатление — подустали и девушки, и ребята. Все боролись, доказывали. Олимпиада удалась, практически в каждой гонке медали.
У Терентьева видно, что не то состояние, которое было в начале сезона. И Большунов подустал. Медаль — это здорово! Поздравляю», — сказала Завьялова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.
- 16 февраля 2022
-
13:38
-
13:37
-
13:35
-
13:35
-
13:35
-
13:32
-
13:30
-
13:29
-
13:27
-
13:26
-
13:24
-
13:23
-
13:23
-
13:17
-
13:17
-
13:16
-
13:11
-
13:08
-
13:06
-
13:05
-
13:05
-
13:00
-
13:00
-
12:58
-
12:57
-
12:54
-
12:46
-
12:46
-
12:46
-
12:45
-
12:44
-
12:40
-
12:38
-
12:34
-
12:31