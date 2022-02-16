«Подустали». Завьялова — о бронзовых медалях сборной России в командном спринте на ОИ-2022

Двукратная чемпионка мира по лыжным гонкам Ольга Завьялова прокомментировала то, что Юлия Ступак и Наталья Непряева завоевали бронзовые медали в женском командном спринте на Олимпиаде 2022 года в Пекине, а Александр Большунов и Александр Терентьев добились аналогичного результата в мужском спринте.

«И парни, и девушки — молодцы! Боролись за медали, обе гонки были валидольными. Общее впечатление — подустали и девушки, и ребята. Все боролись, доказывали. Олимпиада удалась, практически в каждой гонке медали.

У Терентьева видно, что не то состояние, которое было в начале сезона. И Большунов подустал. Медаль — это здорово! Поздравляю», — сказала Завьялова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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