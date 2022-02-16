Эльвира Эберг прокомментировала завоевание золота в эстафете на Олимпиаде в Пекине

Шведская биатлонистка Эльвира Эберг поделилась эмоциями от победы в эстафете на Олимпиаде в Пекине.

«Лидировать на последнем этапе олимпийской эстафеты — это нечто особенное. Партнёрши дали мне идеальную позицию, и я старалась сосредоточиться только на своей гонке, провести этап так, как, например, обычно провожу спринт. Очень горжусь тем, что смогла справиться.

Перед эстафетой чувствовала, что не хочу, чтобы домой везла медали только я одна. Очень хотелось разделить эту привилегию с кем-то ещё из шведской сборной. Теперь мои лыжи первые на финишной ленте, и золото у нас. Это настоящая командная работа. Просто невероятно», — сказала Эберг после гонки.

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