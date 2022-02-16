Тихонов — о двух бронзах в спринте: соперники были сильнее. Выступление лыжников блестящее

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал то, что российские лыжницы Юлия Ступак и Наталья Непряева завоевали бронзовые медали в женском командном спринте на Олимпиаде 2022 года в Пекине, а Александр Большунов и Александр Терентьев добились аналогичного результата в мужском спринте.

«Бронза — всегда обидно, но что делать. Что смогли, то и показали! Боролись до конца и девушки, и мужики. Лыжники показали отличное выступление на Олимпиаде. Просто сегодня соперники были сильнее.

Каждый сделал то, что мог. Если бы Большунов мог убежать раньше, он бы это сделал. Но он нормально отработал свой этап. Лыжников можно только поздравлять с блестящим выступлением. Всё собрать сложно. Куда уже лучше?» — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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