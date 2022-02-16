Дементьев: российские лыжники приучили нас к победам — в командном спринте не повезло

Олимпийский чемпион 2006 года по лыжным гонкам Евгений Дементьев прокомментировал то, что российские лыжницы Юлия Ступак и Наталья Непряева завоевали бронзовые медали в женском командном спринте на Олимпиаде 2022 года в Пекине, а Александр Большунов и Александр Терентьев добились аналогичного результата в мужском спринте.
«Сложно сказать, почему не получилось завоевать золото. За такой короткий период наши лыжники приучили нас к победам. Сегодня не повезло. В любом случае обе команды — молодцы. Впереди новые старты. Надеюсь, сейчас восстановятся и подарят нам ещё больше радости от побед.
Все команды шли плотно, рядом. Командный спринт — это та дистанция, когда очень сложно убежать: есть выкаты, да и вообще очень большая нагрузка. Возможно, у российских лыжников сказалась усталость», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.
- 16 февраля 2022
-
15:06
-
15:06
-
14:55
-
14:54
-
14:51
-
14:44
-
14:43
-
14:41
-
14:39
-
14:37
-
14:35
-
14:28
-
14:27
-
14:26
-
14:25
-
14:22
-
14:21
-
14:21
-
14:20
-
14:18
-
14:15
-
14:13
-
14:12
-
14:11
-
14:10
-
14:06
-
14:03
-
14:02
-
14:00
-
13:56
-
13:56
-
13:56
-
13:55
-
13:55
-
13:51