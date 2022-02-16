Дементьев: российские лыжники приучили нас к победам — в командном спринте не повезло

Олимпийский чемпион 2006 года по лыжным гонкам Евгений Дементьев прокомментировал то, что российские лыжницы Юлия Ступак и Наталья Непряева завоевали бронзовые медали в женском командном спринте на Олимпиаде 2022 года в Пекине, а Александр Большунов и Александр Терентьев добились аналогичного результата в мужском спринте.

«Сложно сказать, почему не получилось завоевать золото. За такой короткий период наши лыжники приучили нас к победам. Сегодня не повезло. В любом случае обе команды — молодцы. Впереди новые старты. Надеюсь, сейчас восстановятся и подарят нам ещё больше радости от побед.

Все команды шли плотно, рядом. Командный спринт — это та дистанция, когда очень сложно убежать: есть выкаты, да и вообще очень большая нагрузка. Возможно, у российских лыжников сказалась усталость», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.

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