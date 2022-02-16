Светлана Миронова: хочу попросить прощения у моей команды за этот штрафной круг
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Российская биатлонистка Светлана Миронова, завоевавшая серебряную медаль в составе женской сборной России в эстафете на зимних Олимпийских играх в Пекине, рассказала о причинах промахов на втором огневом рубеже.
«Для меня самым сложным сегодня стала стойка. Я хочу попросить прощения у моей команды за этот штрафной круг и выразить им огромную благодарность за то, что они такие сильные были сегодня, и мы справились. Поздравляю всех нас.
Сегодня помешало волнение, потому что я немного подзатянула первый выстрел. Началось волнение, и я не справилась», — сказала Миронова в эфире телеканала «Россия 1».
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