Х. Эберг: мы достойные чемпионки, были очень хороши в эстафетах в этом сезоне и в прошлом

Шведская биатлонистка Ханна Эберг поделилась эмоциями от победы в эстафете на Олимпиаде в Пекине.

«У меня была очень хорошая позиция на старте этапа, и думаю, что мне удалось провести его стабильно. Конечно, немного нервничала на стойке, но смогла закрыть последнюю мишень. Это был для нас ключевой момент в борьбе за золото. Очень горжусь командой и рада, что Эльвира смогла принести нам победу.



Мы заслужили эти золотые медали. Мы были очень хороши в эстафетах в этом сезоне и в прошлом. При этом на чемпионате мира золото от нас ускользнуло. Так что мы достойные чемпионки.



Горжусь всеми девушками, не только теми, кто сегодня выступал. Нас здесь шестеро, и те две девушки бежали на лыжах за нас, только за пределами трассы. У нас есть ещё пара девушек, которые сейчас дома, в Швеции. Очень рада, что являюсь частью этой команды», — сказала Эберг после гонки.