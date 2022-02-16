«Не хватило свежести и везения». Рочев-младший объяснил результаты командного спринта

Чемпион мира Василий Рочев-младший прокомментировал то, что российские лыжницы Юлия Ступак и Наталья Непряева завоевали бронзовые медали в женском командном спринте на Олимпиаде 2022 года в Пекине, а Александр Большунов и Александр Терентьев добились аналогичного результата в мужском спринте.



«Сегодня ребятам не хватило свежести на последних этапах. У девчонок была ситуация посложнее, потому что у Непряевой был некий отрыв от группы лидеров, который образовался после передачи Юли Ступак. У мужчин была более обнадёживающая ситуация. Удивительно, как норвежец и финн объехали Терентьева перед финишным поворотом.



Эстафеты — это лотерея, которая абсолютно непредсказуема. Может, и везения сегодня немного не хватило. Думал, перед финишным этапом Большунов создаст небольшой отрыв в районе шести секунд, но этого не произошло. Надо понимать, что Терентьев хоть и поднабрался опыта, но всё-таки ещё молод. Саше ещё учиться и учиться. Он бежал с Клебо и Мяки, которые куда более опытные спортсмены.



В случае Непряевой и Большунова хорошо собрать олимпийские награды всех достоинств, коллекция — тоже хорошо. Но три золота — это куда лучше и приятнее», — сказал Рочев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.