«Не понимаю вопросов про чужие деньги». К. Резцова — на предложение поблагодарить тренера

Российская биатлонистка Кристина Резцова ответила на предложение отблагодарить своего личного тренера Виталия Норицына после завоевания второй медали на Олимпиаде в Пекине. Сегодня, 16 февраля, она в составе эстафетной четвёрки завоевала серебро.
«Хочу ли я как-то отблагодарить Норицына? Давайте это всё останется со мной. Это ненужная тема. Не понимаю вопросов про чужие деньги. Я ему безмерно благодарна, и он это знает», — сказала Резцова после гонки.
Сегодня, 16 февраля, Кристина завоевала серебро Олимпийских игр в эстафете. Обладательницами наград в составе сборной России также стали Ирина Казакевич, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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- 16 февраля 2022
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