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«Просто так победу отдавать никто не хотел». Журова — о бронзе в командном спринте на ОИ

«Просто так победу отдавать никто не хотел». Журова — о бронзе в командном спринте на ОИ
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Олимпийская чемпионка Светлана Журова прокомментировала то, что российские лыжницы Юлия Ступак и Наталья Непряева завоевали бронзовые медали в женском командном спринте на Олимпиаде 2022 года в Пекине, а Александр Большунов и Александр Терентьев добились аналогичного результата в мужском спринте.

«По ходу борьбы всё было возможно. Но спринт в лыжах занимает особое место, видно, что просто так победу отдавать никто не хотел. Все боролись: как соперники, так и наши ребята и девчата. Поздравляю их! Спортсмены выкладывались — это потрясающе, приятно было наблюдать.

Немного нам не хватает, как в биатлонной эстафете, так и сейчас в лыжном спринте. Очень хотелось бы золотых медалей. Но поздравляю с бронзой!» — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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