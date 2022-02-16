Ступак и Непряева прокомментировали завоевание бронзы в командном спринте на ОИ-2022

Российские лыжницы Юлия Ступак и Наталья Непряева прокомментировали то, что им удалось завоевать бронзовые медали в командном спринте классическим ходом на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).

«Тяжёлая гонка. Настраивались на медали, но хотелось награду более высокого достоинства», — сказала Непряева в эфире телеканала «Россия 1».

«Только сейчас стало холодно, после гонки. Во время гонки ты испытываешь такой адреналин и желание отдать все свои силы, что холод не чувствуется», — добавила Ступак.

Золотые медали в гонке неожиданно завоевала сборная Германии, вторыми стали шведки.

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