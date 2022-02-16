Кристина Резцова: очень важно поддержать Латыпова, но для этого нужно иметь стержень
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Российская биатлонистка Кристина Резцова ответила на вопрос об Эдуарде Латыпове, который провалил последнюю стрельбу в эстафете на Олимпиаде в Пекине. Латыпов уверенно лидировал, но после стойки ушёл на два штрафных круга и финишировал третьим.
«Я вчера не виделась с Эдиком Латыповым. Видела Макса Цветкова с Сашей Логиновым. Они были веселы, довольны, шутили. Я, конечно, понимаю, что внутри каждого из них что-то там грызёт. Они — большие молодцы. Очень важно поддержать Эдика, но для этого нужно иметь стержень. Понятно, что каждому из них обидно за результат», — сказала Резцова после гонки.
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