Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Кристина Резцова: очень важно поддержать Латыпова, но для этого нужно иметь стержень

Кристина Резцова: очень важно поддержать Латыпова, но для этого нужно иметь стержень
Комментарии

Российская биатлонистка Кристина Резцова ответила на вопрос об Эдуарде Латыпове, который провалил последнюю стрельбу в эстафете на Олимпиаде в Пекине. Латыпов уверенно лидировал, но после стойки ушёл на два штрафных круга и финишировал третьим.

«Я вчера не виделась с Эдиком Латыповым. Видела Макса Цветкова с Сашей Логиновым. Они были веселы, довольны, шутили. Я, конечно, понимаю, что внутри каждого из них что-то там грызёт. Они — большие молодцы. Очень важно поддержать Эдика, но для этого нужно иметь стержень. Понятно, что каждому из них обидно за результат», — сказала Резцова после гонки.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.

Новость по теме
«Не понимаю вопросов про чужие деньги». К. Резцова — на предложение поблагодарить тренера
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022