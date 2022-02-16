Тренер России прокомментировал поведение Большунова, не подошедшего к Терентьеву на финише

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал то, что лыжник сборной России Александр Большунов не подошёл к своему товарищу по команде Александру Терентьеву после финиша командного спринта на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Спортсмены взяли бронзу в этой гонке.

«Две бронзы Терентьева – это круто. Это ему большой аванс для будущего, для уверенности. Думаю, что в будущем у него будет прогресс.

Большунов не поздравил Терентьева на финише? Я не знаю, в чём здесь история. Нигде в правилах это не прописано. Никто же не знает, почему он не подошёл. Может быть, он был недоволен собой или Терентьевым. Сейчас поговорим и узнаем.

Мы знаем максимализм Большунова, наверное, он хотел победить. Нужно радоваться и этой бронзовой медали. Она выстраданная и заслуженная. Ещё будут гонки, и они себя проявят», — передаёт слова Бородавко корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

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