Российский фристайлист Илья Буров вышел в главный финал Олимпиады в лыжной акробатике
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Российский фристайлист Илья Буров пробился в главный финал соревнований по лыжной акробатике на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). Для продолжения борьбы за медали спортсменам нужно было попасть в топ-6.
Илья в своей второй попытке получил оценку 129,50 балла, на данный момент это лучший результат среди всех участников. Россиянин Станислав Никитин (119,00) в топ-6 не попал. Главный финал также состоится сегодня, 16 февраля.
Россиянин Максим Буров накануне не сумел пройти квалификацию.
Всего на Олимпийских играх в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля.
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Олимпиада 2022. Фристайл
Мужчины. Акробатика. Финал 1
16 февраля 2022, среда. 14:00 МСК
Окончено
1
Илья Буров
Россия
129.50
2
Пирмин Вернер
Швейцария
126.24
3
Кристофер Лиллис
США
125.67
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