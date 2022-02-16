Александр Терентьев объяснил, почему проиграл финиш командного спринта ОИ Клебо и Мяки

Лыжник сборной России Александр Терентьев прокомментировал завоевание бронзовой медали в командном спринте на Олимпиаде 2022 года в Пекине. Спортсмен выступил в тандеме с Александром Большуновым.
Терентьев был финишёром и в решающие моменты оказался чуть медленнее Йоханнеса Клебо и Йони Мяки, финишёров Норвегии и Финляндии соответственно.
«Мы боролись за золото, но и бронзе очень рады. Чего не хватило мне на финише? Сыграло злую роль, что мы бежали во втором полуфинале и у нас было мало время на восстановление. На финишной прямой меня уже не хватило, мышцы сильно закислились.
Падение обошлось без последствий, всё нормально. Настроение – среднее, хотелось бы лучше, но и третье место очень хорошее. Я больше никаких гонок не бегу», — передаёт слова Терентьева корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
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- 16 февраля 2022
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