Вяльбе объяснила, почему «нереально» было ждать золота России в мужском командном спринте

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, почему, по её мнению, не стоило надеяться, что Александр Большунов и Александр Терентьев завоюют золотые медали в командном спринте на Олимпиаде 2022 года в Пекине (Китай). Спортсмены взяли бронзу.
«Всегда, когда спортсмен выходит на старт, он мечтает о самом высоком результате. У нас сегодня есть медали — не надо уж этому огорчаться. Я рада, счастлива и горда.
Если бы мужчины бежали в первом полуфинальном забеге, то ещё можно было подумать о золоте. Когда я увидела, что они бегут во втором забеге, то поняла, что это нереально. 20 минут между стартами — за это время невозможно восстановиться», — передаёт слова Вяльбе корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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- 16 февраля 2022
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