«Какие-то дураки молотили как сумасшедшие». Вяльбе — о полуфинале с падением Терентьева

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала инцидент с падением российского лыжника Александра Терентьева в полуфинале командного спринта на Олимпиаде в Пекине.
«Падение Терентьева не сыграло никакой роли. Вообще забудьте про это падение. Никаких дополнительных сил не потрачено. Там просто сам по себе второй забег был нехороший. Какие-то, извините меня за выражение, дураки начинали молотить как сумасшедшие. Они и выигрывали у первого забега потом 18 секунд. Это же ненормально. В итоге те, кто дёргали, в финал не попали, а люди «нажрались» раньше времени», — передаёт слова Вяльбе корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
Несмотря на падение Александра Терентьева, Россия вышла в финал, в котором завоевала бронзу. В тандеме с Терентьевым выступил Александр Большунов.
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- 16 февраля 2022
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