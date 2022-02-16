Эрик Вальнес прокомментировал завоевание золота ОИ в командном спринте в паре с Клебо

Норвежский лыжник Эрик Вальнес прокомментировал завоевание золота зимней Олимпиады 2022 года в командном спринте. Его напарником был Йоханнес Клебо, ставший пятикратным олимпийским чемпионом.

«Конечно, для меня это особенный момент. Впервые в карьере я получаю медаль на Олимпиаде. Как сказал Йоханнес, когда выступает команда, это всегда нечто особенное. Сейчас я очень счастлив», — рассказал Эрик Вальнес после гонки.

Вторыми в командном спринте стали представители Финляндии Ийво Нисканен и Йони Мяки. Замкнули тройку российские лыжники Александр Большунов и Александр Терентьев.

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