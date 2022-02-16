Елена Вяльбе прокомментировала поведение Большунова, не подошедшего к Терентьеву на финише

Президент Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной России Елена Вяльбе прокомментировала то, что лыжник сборной России Александр Большунов не подошёл к своему товарищу по команде Александру Терентьеву после финиша командного спринта на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Спортсмены взяли бронзу в этой гонке.

«Не стоит обращать внимания на то, что Большунов не подошёл к Терентьеву после финиша. Они дружат. У Саши и с Глебом Ретивых хорошие отношения. Тут мороз такой. Если Саша после своего этапа сразу побежал переодеваться, то правильно сделал.

Вы вот всё время ищите гадости какие-то. У нас хорошая и дружная команда. Не нужно делать из того, чего нет, какую-то сенсацию. Не будьте похожими на норвежцев», — передаёт слова Вяльбе корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

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