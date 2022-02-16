Лыжница Карль: было важно применить мой козырь и мощно отработать на последней прямой

Немецкая лыжница Виктория Карль, завоевавшая золотые медали в командном спринте на зимних Олимпийских играх в Пекине, раскрыла секрет своего успеха.

«Было очень важно применить мой козырь и мощно отработать на последней прямой. Знаю, что я сильна на финише, но и мои соперницы тоже были сильны. Я очень рада, что сегодня мы были лучшими», — сказала Карль после гонки.

Напомним, золотые медали в этой дисциплине достались сборной Германии, за которую выступали Карль и Катарина Хенниг. Команда Норвегии, представленная Йонной Сундлинг и Майей Дальквист, финишировала второй, а россиянки Юлия Ступак и Наталья Непряева завоевали бронзовые награды.

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