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Петухов объяснил, почему сборная России не завоевала золото в командном спринте на ОИ

Петухов объяснил, почему сборная России не завоевала золото в командном спринте на ОИ
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Чемпион мира по лыжным гонкам, призёр Олимпиады 2010 года в Ванкувере Алексей Петухов прокомментировал то, что Юлия Ступак и Наталья Непряева завоевали бронзовые медали в женском командном спринте на Олимпиаде 2022 года в Пекине, а Александр Большунов и Александр Терентьев добились аналогичного результата в мужском спринте.

«У девушек была ожесточённая борьба — рад бронзовой медали. Команды, которые по итогу стали выше, на данный момент попросту сильнее. Немки, как я и говорил, оказались тёмными лошадками. Они находятся в хорошей форме, здорово проявили себя в эстафетной гонке. До этого заняли второе место — для них это хороший показатель.

В первой части дистанции у парней шли тактические разборки, начиная с четвёртого этапа Саша Большунов включился в борьбу. На последнем этапе Большунов попытался создать задел, но с ним на этапе находились сильные соперники, доставившие ожесточённую борьбу — Саше не удалось передать первым и уйти в отрыв. Терентьев подбегал и пытался сэкономить силы на финиш, но рывок у Клебо и Мяки оказался сильнее. Соперники сегодня были просто посильнее. Учитывая результат и состояние, в котором находились наши ребята и соперники, бронза — это максимум.

Возможно, маленькая частичка падения Терентьева в полуфинальном забеге повлияла на недовосстановление, хотя у них было достаточно времени перед финалом. Саше Большунову приходилось потратиться, затем Терентьеву бежать и догонять.

Оба спортсмена находятся в хорошей форме, но на данный момент есть команды, которые лучше себя чувствуют. Любая медаль Олимпийских игр — большое значение для спортсменов.

Поздравляем с бронзой, но хотелось, чтобы это была золотая медаль», — сказал Петухов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.

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