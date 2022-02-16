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Вострикова и Просвирнова пробились в полуфинал на дистанции 1500 м в шорт-треке на ОИ

Вострикова и Просвирнова пробились в полуфинал на дистанции 1500 м в шорт-треке на ОИ
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Россиянки Анна Вострикова и Софья Просвирнова успешно преодолели рубеж четвертьфиналов в шорт-треке на дистанции 1500 м на проходящих в китайском Пекине зимних Олимпийских играх. Екатерина Ефременкова не смогла финишировать в своём четвертьфинале.

Полуфинальные забеги начнутся в 15:15 мск.

Софья Просвирнова, шорт-трек — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Софья Просвирнова, шорт-трек — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
Екатерина Ефременкова, шорт-трек — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Екатерина Ефременкова, шорт-трек — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
Анна Вострикова, шорт-трек — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Анна Вострикова, шорт-трек — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

В соревновании принимают участие 36 спортсменок, представляющие 17 национальных олимпийских комитетов. Квалификация на Игры осуществлялась по итогам четырёх этапов Кубка мира – 2021/2022.

Олимпийской чемпионкой Пхёнчхана-2018 является корейская конькобежка Чхой Мин Чон, ей же принадлежит мировой рекорд на этой дистанции.

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