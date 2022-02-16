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Российский фристайлист Илья Буров завоевал бронзу в акробатике на Олимпиаде в Пекине

Российский фристайлист Илья Буров завоевал бронзу в акробатике на Олимпиаде в Пекине
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Российский фристайлист Илья Буров завоевал бронзовую медаль в лыжной акробатике на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). Золото выиграл представитель Китая Гуанпу Ци. Серебряным призёром стал украинец Александр Абраменко.

Фристайл. Олимпийские игры. Пекин. Мужчины. Лыжная акробатика
1. Гуанпу Ци (Китай) — 129,00.
2. Александр Абраменко (Украина) — 116,50.
3. Илья Буров (Россия) — 114,93.
4. Пирмин Вернер (Швейцария) — 111,50.
5. Джастин Шёнефельд (США) — 106,50.
6. Кристофер Лиллис (США) — 103,00.

Илья Буров, фристайл — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Илья Буров, фристайл — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

Россиянин Станислав Никитин завершил выступление по итогам первого финала. Максим Буров не сумел пройти квалификацию.

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Олимпиада 2022. Фристайл
Мужчины. Акробатика. Финал 2
16 февраля 2022, среда. 15:00 МСК
Окончено
1
Гуанпу Ци
Китай
129.00
2
Александр Абраменко
Украина
116.50
3
Илья Буров
Россия
114.93
Комментарии
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