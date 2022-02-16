Херрман — о бронзе ОИ: на меня не давил груз лидерства, смогла сосредоточиться на стрельбе
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Немецкая биатлонистка Денизе Херрман поделилась эмоциями от завоевания бронзы в эстафете на Олимпиаде в Пекине.
«Я всё время очень активно работала, видя, как быстро впереди идут соперницы. У меня была хорошая позиция, я была близка к медалям. Может, это действительно была очень удобная позиция, потому что на меня не давил груз лидерства и я могла сосредоточиться на себе и своей стрельбе, двигаясь шаг за шагом. Это было очень непросто, но мы справились и сейчас счастливы.
Знала ли, что Рёйселанд сзади приближается? Я смотрела только вперёд, но на последнем подъёме увидела, что она подходит и мощно работает. Постаралась поднажать и выложиться без остатка на финише. У меня всё получилось», — сказала Херрман после гонки.
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