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Йоханнес Клебо опубликовал пост после завоевания золота в командном спринте на ОИ-2022

Йоханнес Клебо опубликовал пост после завоевания золота в командном спринте на ОИ-2022
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Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, норвежец Йоханнес Клебо опубликовал новый пост в «Инстаграме». На снимках спортсмен изображён рядом с другим норвежским лыжником Эриком Вальнесом. Сегодня, 16 февраля, Клебо и Вальнес завоевали золотые медали в командном спринте на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине (Китай).

«Олимпийское золото», — подписал он фотографии.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Йоханнеса Клебо.

Для Клебо это уже пятая золотая медаль на Олимпийских играх. На Играх 2018 года Йоханнес завоевал золото в спринте, эстафете, командном спринте. На Олимпиаде в Пекине он выиграл спринт и командный спринт.

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