Большунов — о ситуации с Терентьевым: если я не попал в камеру, не надо делать выводы

Лыжник сборной России Александр Большунов прокомментировал то, что сразу не подошёл к своему товарищу по команде Александру Терентьеву после финиша командного спринта на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Спортсмены взяли бронзу в этой гонке.

«Я сел и накрылся курткой. Потом, когда оделся и взял рюкзак, ребята уже финишировали. В это время я пошёл к финишу. Поэтому, если я сразу не попал в камеру, не надо из этого делать выводы.

Сегодня -22. Если не одеться — сразу замерзаешь. После финиша я подошёл к Сане. Мы поблагодарили друг друга и поздравили. Мы команда, и этим всё сказано!» — приводит слова Большунова «Спорт-экспресс».

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