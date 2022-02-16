Валиева, Щербакова и Трусова решили пропустить вечернюю тренировку перед ПП на ОИ-2022
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Российские фигуристки Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова решили пропустить вечернюю тренировку перед произвольной программой на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине. Ранее спортсменки приняли участие в дневной тренировке.
Вчера, 15 февраля, состоялась короткая программа в соревнованиях одиночниц на ОИ. Камила Валиева одержала победу, заработав 82,16 балла. Второе место заняла Анна Щербакова, у которой 80,20 балла. Замкнула тройку японка Каори Сакамото (79,84 балла). Следом расположилась Александра Трусова (74,60 балла). Произвольная программа состоится завтра, 17 февраля.
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