Валиева, Щербакова и Трусова решили пропустить вечернюю тренировку перед ПП на ОИ-2022

Российские фигуристки Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова решили пропустить вечернюю тренировку перед произвольной программой на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине. Ранее спортсменки приняли участие в дневной тренировке.

Вчера, 15 февраля, состоялась короткая программа в соревнованиях одиночниц на ОИ. Камила Валиева одержала победу, заработав 82,16 балла. Второе место заняла Анна Щербакова, у которой 80,20 балла. Замкнула тройку японка Каори Сакамото (79,84 балла). Следом расположилась Александра Трусова (74,60 балла). Произвольная программа состоится завтра, 17 февраля.

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