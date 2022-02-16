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Тренер украинского фристайлиста дал интервью на русском языке на Олимпиаде-2022

Тренер украинского фристайлиста дал интервью на русском языке на Олимпиаде-2022
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Энвер Аблаев, тренер украинского фристайлиста Александра Абраменко, после выступления подопечного в финале соревнований по акробатике на Олимпиаде в Пекине дал интервью на русском языке, несмотря на рекомендации НОК Украины. Абраменко завоевал серебряную медаль.

«Эмоции невероятные. Настолько тяжело было всё это проходить. Олимпиада была тяжёлой, потому что не смогли выступить в командных соревнованиях, за что мне очень обидно. Все четыре года мы готовились, чтобы выиграть этот старт, но коронавирус внёс коррективы.

Очень рад за Александра Окипнюка, он должен был быть в суперфинале. А Абраменко был на высоте, очень хорошо, что именно здесь на тренировках он исправил ошибки. Всем огромное спасибо, всем, кто помогал. Тройное сальто с пятью винтами он выполнил только шестой или седьмой раз. У нас и молодые ребята прыгают его, и вот уже Абраменко. Он не сдавался, продолжал тренировать этот прыжок, и это принесло медаль нашей стране», — сказал Аблаев.

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