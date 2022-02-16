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Вальнес заявил, что Большунов действовал «провокационно» в финале командного спринта на ОИ

Вальнес заявил, что Большунов действовал «провокационно» в финале командного спринта на ОИ
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Норвежский лыжник Эрик Вальнес заявил о провокации со стороны россиянина Александра Большунова в ходе финала командного спринта на Олимпиаде 2022 года в Пекине. Вальнес лидировал на предпоследнем этапе в районе стадиона, однако потерял лидерство у холма, когда Большунов провёл атаку.

«Внезапно рядом со мной оказался русский (Большунов. — Прим. «Чемпионата»). Он определённо намеревался пройти меня и нырнул на внутреннюю траекторию. Он почти что проехался по моим лыжам. Это было немного провокационно», — приводит слова Вальнеса NRK.

Норвегия завоевала золото в этой гонке, в тандеме с Вальнесом бежал Йоханнес Клебо. Вторыми стали финны, Большунов и Александр Терентьев завоевали бронзу.

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