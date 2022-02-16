Сборная России заняла четвёртое место в мужской эстафете на 5000 м в шорт-треке на ОИ

Сборная России, в составе которой выступали Семён Елистратов, Константин Ивлиев, Павел Ситников и Денис Айрапетян, заняла четвёртое место в мужской эстафете на дистанции 5000 м программы шорт-трека зимних Олимпийских игр, проходящих в Пекине.

Победу одержала сборная Канады, второе место у сборной Южной Кореи, третья ступень подиума досталась итальянцам.

Соревнования по шорт-треку среди мужчин в эстафете на 5000 метров на зимних Олимпийских играх – 2022 прошли 11 и 16 февраля на Национальном конькобежном стадионе. В соревновании выступили восемь сборных. В заявке каждой страны находились пять конькобежцев, но в забеге могли принять участие только четыре из них. Квалификация на Игры осуществлялась по итогам четырёх этапов Кубка мира – 2021/2022.

Золотые медали в Пхёнчхане-2018 завоевали венгерские конькобежцы.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022.



Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.