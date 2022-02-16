Юлия Ступак опубликовала пост после завоевания бронзы в командном спринте на ОИ-2022
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Лыжница сборной России Юлия Ступак опубликовала новый пост в «Инстаграме». Сегодня, 16 февраля, Ступак в тандеме с Натальей Непряевой завоевала бронзу в командном спринте на Олимпиаде 2022 года в Пекине (Китай).
«Есть ещё одна медаль. Безмерно рада разделить её с Натальей. Включите мне музыку, я буду петь и танцевать», — написала Ступак, прикрепив текст к своей фотографии с Непряевой.
Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Юлии Ступак.
Золотые медали в командном спринте на Олимпиаде неожиданно завоевала сборная Германии, вторыми стали представительницы Швеции.
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