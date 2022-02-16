Вероника Степанова рассказала о своих целях после победы на Олимпиаде

Российская лыжница Вероника Степанова после возвращения на родину с Олимпиады в Пекине поделилась эмоциями от участия в дебютных для себя Играх. Она завоевала золото в составе эстафетной четвёрки.

«Было полное опустошение эмоций. Мы так долго переживали, волновались. Медаль тяжёлая, да. Что дальше после Олимпиады? Чемпионаты мира, «Тур де Ски» — у нас много соревнований, где ещё мне предстоит показать себя», — передаёт слова Степановой корреспондент «Чемпионата» Егор Филин.

Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля.

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