Кореянка Чхой Мин Чон выиграла золотую медаль на дистанции 1500 м в шорт-треке на ОИ

Кореянка Чхой Мин Чон одержала победу на дистанции 1500 м в шорт-треке на зимних Олимпийских играх в Пекине. Второе место заняла итальянка Арианна Фонтана, третья ступенька подиума досталась нидерландке Сюзанне Схюлтинг.
Напомним, россиянки Анна Вострикова и Софья Просвирнова не смогли преодолеть рубеж полуфиналов на этой дистанции. Ещё одна российская спортсменка Екатерина Ефременкова не смогла финишировать в своём четвертьфинале, состоявшемся ранее.
В соревнованиях принимали участие 36 спортсменок, представлявшие 17 национальных олимпийских комитетов. Квалификация на Игры осуществлялась по итогам четырёх этапов Кубка мира – 2021/2022.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022.
Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.
- 16 февраля 2022
-
18:06
-
17:54
-
17:52
-
17:45
-
17:36
-
17:31
-
17:31
-
17:28
-
17:21
-
17:18
-
17:14
-
17:10
-
17:05
-
17:00
-
17:00
-
16:58
-
16:51
-
16:51
-
16:50
-
16:44
-
16:42
-
16:40
-
16:37
-
16:34
-
16:32
-
16:22
-
16:20
-
16:20
-
16:15
-
16:07
-
16:02
-
16:00
-
15:57
-
15:42
-
15:40