Кореянка Чхой Мин Чон выиграла золотую медаль на дистанции 1500 м в шорт-треке на ОИ

Кореянка Чхой Мин Чон одержала победу на дистанции 1500 м в шорт-треке на зимних Олимпийских играх в Пекине. Второе место заняла итальянка Арианна Фонтана, третья ступенька подиума досталась нидерландке Сюзанне Схюлтинг.



Напомним, россиянки Анна Вострикова и Софья Просвирнова не смогли преодолеть рубеж полуфиналов на этой дистанции. Ещё одна российская спортсменка Екатерина Ефременкова не смогла финишировать в своём четвертьфинале, состоявшемся ранее.

В соревнованиях принимали участие 36 спортсменок, представлявшие 17 национальных олимпийских комитетов. Квалификация на Игры осуществлялась по итогам четырёх этапов Кубка мира – 2021/2022.

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