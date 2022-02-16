Конькобежка Евгения Лаленкова рассказала о дальнейших планах после Олимпийских игр

Российская конькобежка Евгения Лаленкова, которой не удалось завоевать медалей на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай), рассказала, чем займётся после Игр.

«Олимпиада была не той, которую мы ожидали, особенно для спортсменов, поехавших на неё впервые. Сейчас часть нашей команды осталась в Пекине, чтобы и дальше бороться за медали в ещё нескольких дистанциях. Дальше конькобежцы едут на чемпионат мира по многоборью, я в том числе. Сейчас у меня есть буквально пару дней на отдых, а дальше снова поеду в Коломну, чтобы готовиться к чемпионату мира.

Что хорошего могу вспомнить с Олимпиады? Ближе к середине все стали более дружелюбно относиться друг к другу, менялись значками — поймали небольшой кураж», — передаёт слова Лаленковой корреспондент «Чемпионата» Егор Филин.