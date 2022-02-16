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Зимняя Олимпиада — 2022 в Пекине: медальный зачёт после 12-го дня, 16 февраля, таблица, ОИ-2022

Олимпийские игры — 2022 в Пекине: медальный зачёт после 12-го дня, таблица
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Сегодня, 16 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) было разыграно 8 комплектов наград. Медальный зачёт возглавляет сборная Норвегии, в активе которой 13 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых медалей. Второе место занимает Германия (10-6-4). На третьей позиции располагаются США (8-7-4).

Сборная России завоевала 4 золотые, 8 серебряных и 12 бронзовых медалей и занимает девятое место.

На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная России заняла 13-е место в неофициальном медальном зачёте: 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.

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