31-летний Семён Елистратов не исключил, что выступит на Олимпиаде-2026 в Милане

Олимпийский чемпион 2014 года по шорт-треку Семён Елистратов не исключил, что выступит на Олимпиаде-2026, которая пройдёт в Милане и Кортине-д'Ампеццо (Италия). На Олимпиаде-2022 в Пекине 31-летний Елистратов завоевал бронзу на дистанции 1500 метров.
«Знаете, я уже после Пхёнчхана не заглядываю далеко вперёд. Год проходит, мы с тренером смотрим.
Сейчас я не могу сказать про Милан. Мне будет 35 лет. Думаю, у меня есть шанс не съездить на Олимпийские игры, а побороться [за медали] на них. Если почувствую, что могу только съездить, нет смысла тренироваться. Лучше я это время проведу с семьёй дома. Буду сына воспитывать. Хоть как-то. А то он меня только по вотсапу и фейстайму видит», — передаёт слова Елистратова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 16 февраля 2022
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