Александр Большунов — о падении Терентьева: думает: «Что так быстро бегу? Надо усложнить»
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Российские лыжники Александр Терентьев и Александр Большунов обсудили падение первого в командном спринте на Олимпийских играх в Пекине (Китай).
«Падение взбудоражило. Там без драки обошлось, снова лыжа на лыжу — и упал», — сказал Терентьев в эфире «Матч ТВ».
«Он думает: «Что так быстро бегу? Надо усложнить». Скучно было», — добавил Большунов.
Олимпийские игры. Лыжные гонки. Пекин, Китай. Мужчины. Командный спринт. Финал
1. Норвегия (Эрик Вальнес, Йоханнес Клебо) — 19.22,99.
2. Финляндия (Ийво Нисканен, Йони Мяки) +2,46.
3. Россия (Александр Большунов, Александр Терентьев) +4,29.
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