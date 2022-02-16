Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Александр Большунов — о падении Терентьева: думает: «Что так быстро бегу? Надо усложнить»

Александр Большунов — о падении Терентьева: думает: «Что так быстро бегу? Надо усложнить»
Комментарии

Российские лыжники Александр Терентьев и Александр Большунов обсудили падение первого в командном спринте на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

«Падение взбудоражило. Там без драки обошлось, снова лыжа на лыжу — и упал», — сказал Терентьев в эфире «Матч ТВ».

«Он думает: «Что так быстро бегу? Надо усложнить». Скучно было», — добавил Большунов.

Олимпийские игры. Лыжные гонки. Пекин, Китай. Мужчины. Командный спринт. Финал
1. Норвегия (Эрик Вальнес, Йоханнес Клебо) — 19.22,99.
2. Финляндия (Ийво Нисканен, Йони Мяки) +2,46.
3. Россия (Александр Большунов, Александр Терентьев) +4,29.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.

Месть норвежцев. Большунова оставили без золота в командном спринте на Олимпиаде Месть норвежцев. Большунова оставили без золота в командном спринте на Олимпиаде
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022