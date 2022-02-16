Александр Большунов — о падении Терентьева: думает: «Что так быстро бегу? Надо усложнить»

Российские лыжники Александр Терентьев и Александр Большунов обсудили падение первого в командном спринте на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

«Падение взбудоражило. Там без драки обошлось, снова лыжа на лыжу — и упал», — сказал Терентьев в эфире «Матч ТВ».



«Он думает: «Что так быстро бегу? Надо усложнить». Скучно было», — добавил Большунов.

Олимпийские игры. Лыжные гонки. Пекин, Китай. Мужчины. Командный спринт. Финал

1. Норвегия (Эрик Вальнес, Йоханнес Клебо) — 19.22,99.

2. Финляндия (Ийво Нисканен, Йони Мяки) +2,46.

3. Россия (Александр Большунов, Александр Терентьев) +4,29.

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