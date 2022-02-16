Александр Большунов: какой там функциональный кризис? Лыжи работали идеально

Лыжник сборной России Александр Большунов заявил, что нельзя говорить о функциональном кризисе на фоне завоевания бронзовой медали в командном спринте на Олимпиаде-2022 в Пекине. Большунов выступил в тандеме с Александром Терентьевым.
«Какой там функциональный кризис? Нет. Лыжи работали идеально. Всё было по плану, в полуфинале бежали, как договаривались. Единственное, падение (Терентьева. — Прим. «Чемпионата») немного сбило.
То, что нам не хватало свежести в финале, — это, думаю, всё-таки связано с тем, что мы бежали во втором полуфинале. У нас было в два раза меньше времени на восстановление, всего 25 минут. Ещё и наш полуфинальный забег был быстрее. Здесь каждая мелочь играет роль, особенно когда борешься в финале», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».
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- 16 февраля 2022
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