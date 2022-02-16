Фристайлист Абраменко стал вторым мультимедалистом в истории Украины

Украинский фристайлист Александр Абраменко, завоевавший серебряную награду на Олимпийских играх в Пекине, стал вторым спортсменом в истории Украины, которому удалось завоевать больше одной награды на зимних Олимпиадах.

Для Александра это вторая олимпийская медаль – на Играх в Пхёнчхане-2018 он выиграл золото.

Ранее это удалось Вите Семеренко, которая на Играх в Сочи-2014 завоевала золото в женской эстафете и бронзу в спринте.

Также Абраменко стал единственным представителем Украины, которому удалось выиграть медали на двух зимних Олимпийских играх, сообщает Ua.tribuna.com.

Медаль Александра стала первой для Украины на Играх в Пекине.

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