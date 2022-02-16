Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Скелетонист Третьяков рассказал, что помешало ему в борьбе за медали на Олимпийских играх

Скелетонист Третьяков рассказал, что помешало ему в борьбе за медали на Олимпийских играх
Комментарии

Олимпийский чемпион Сочи-2014 российский скелетонист Александр Третьяков прокомментировал своё выступление на Олимпийских играх в Пекине, где он занял четвёртое место.

«Очевидно, что осталось недовольство результатом. Четвёртое место в борьбе — это самое обидное. Я боролся за медаль до последнего момента. Горечь, конечно, осталась.

Что помешало? Есть много факторов, полемики минут на 20 — долго анализировал всё, продумывал. Главный вывод: выбрал неправильную тактику, с инвентарём, со льдом китайцы тоже перемудрили — такие ощущение не только у меня одного. Думали, что лёд будет быстрый, зеркальный, как было в Сочи, в Канаде, на Олимпиаде в Корее. Тренерский состав обычно был уверен в своих спортсменах и делал ставку на быстрый лёд, чтобы свои проезжали, а других были проблемы. Китайцы поняли, что у них нет спортсменов такого уровня — им лишь бы доехать, поэтому лёд был медленный. Быстрый, но мягкий и вязкий, чтобы китайские спортсмены просто доехали. Как я понял, китайцы не рассчитывали на победу — хотя мы думали, что они будут биться за золото. Главное было зацепить медаль», — сказал Третьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Александр Третьяков, скелетон — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Александр Третьяков, скелетон — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
«Так заканчивать карьеру я не хочу». Третьяков подарил китайцу медаль в последнем заезде «Так заканчивать карьеру я не хочу». Третьяков подарил китайцу медаль в последнем заезде
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022