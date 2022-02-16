Скелетонист Третьяков рассказал, что помешало ему в борьбе за медали на Олимпийских играх

Олимпийский чемпион Сочи-2014 российский скелетонист Александр Третьяков прокомментировал своё выступление на Олимпийских играх в Пекине, где он занял четвёртое место.



«Очевидно, что осталось недовольство результатом. Четвёртое место в борьбе — это самое обидное. Я боролся за медаль до последнего момента. Горечь, конечно, осталась.



Что помешало? Есть много факторов, полемики минут на 20 — долго анализировал всё, продумывал. Главный вывод: выбрал неправильную тактику, с инвентарём, со льдом китайцы тоже перемудрили — такие ощущение не только у меня одного. Думали, что лёд будет быстрый, зеркальный, как было в Сочи, в Канаде, на Олимпиаде в Корее. Тренерский состав обычно был уверен в своих спортсменах и делал ставку на быстрый лёд, чтобы свои проезжали, а других были проблемы. Китайцы поняли, что у них нет спортсменов такого уровня — им лишь бы доехать, поэтому лёд был медленный. Быстрый, но мягкий и вязкий, чтобы китайские спортсмены просто доехали. Как я понял, китайцы не рассчитывали на победу — хотя мы думали, что они будут биться за золото. Главное было зацепить медаль», — сказал Третьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.