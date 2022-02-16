Олимпийская чемпионка Вероника Степанова сообщила, когда отправится на молодёжный ЧМ

Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Вероника Степанова, вернувшись из Пекина в Москву, рассказала о дальнейших планах на сезон-2021/2022.

«18-го числа улетаю в Норвегию на молодёжный чемпионат мира. Сезон продолжается, я готова соревноваться.

Нам объявили о бронзе девушек в спринте во время полёта. Конечно, очень обрадовалась — это достойный результат.



Весь персонал из Китая был в полном обмундировании: очки, маски. Мы тоже соблюдали меры предосторожности: в столовую ходили в масках, перчатках. Я даже уже привыкла к этому. Церемонию закрытия ОИ, конечно, буду смотреть.



Пока полное осознание того, что я олимпийская чемпионка, не пришло. Буря эмоций. Готова соревноваться дальше», — передаёт слова Степановой корреспондент «Чемпионата» Егор Филин.