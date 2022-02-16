Александр Большунов оценил свою готовность к марафону на Олимпийских играх — 2022

Лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал о подготовке к заключительному виду соревнований на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) – марафону.

На Олимпиаде-2022 Большунов завоевал золото в скиатлоне и эстафете, серебро – в классической разделке на 15 км и бронзу в командном спринте, выступив в тандеме с Александром Терентьевым.

«Готовлюсь ли к марафону? Не знаю, увидим. Тут осталось-то всего два дня. Как пойдёт», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

Мужской марафон свободным стилем пройдёт 19 февраля. На Олимпиаде-2018 эту гонку выиграл финн Ийво Нисканен, Большунов тогда стал вторым.

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